Ci ha fatto ridere con i suoi video su Carpisa, Arabella e anche quelli sui ‘campanelli d’allarme’, poi è arrivata la doccia fredda della scorsa settimana. Il 19 marzo Elenoire Ferruzzi ha rivelato di aver contratto il Covid ed essere stata ricoverata: “Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. – ha scritto Elenoire Ferruzzi – Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura. Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso“.

In questi giorni in molti si sono chiesti come stesse la performer milanese, qualcuno ha anche contattato sua madre. Oggi a dare un aggiornamento sulle condizioni di Elenoire c’ha pensato uno dei suoi più grandi amici, Angelo Mazzone (di Milano Segreta).

“Ragazzi siccome ricevo ogni giorno messaggi da ovunque che mi chiedono di Elenoire, lo scrivo qui per tutti perché non posso rispondere a tutti e non me la sento. Soprattutto dopo le ultime notizie appena ricevute. Purtroppo la situazione si è aggravata molto, sta molto male, Elenoire ha avuto oggi anche una grave crisi respiratoria, le cose stanno peggiorando. Evitate di inondare sua mamma di messaggi perché è devastata. Bisogna solo pregare ora”.

Nonostante questa brutta notizia speriamo che Elenoire si riprenda presto.

Ieri sono andata a dormire piangendo per Elenoire Ferruzzi spero così tanto che stia meglio https://t.co/NGxQNXVeQa — Shook Elenoire (@myssstanelenoir) March 19, 2021