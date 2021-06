A tre mesi dal suo ricovero (dopo che ha contratto il Covid), oggi Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare ai suoi fan. L’iconica performer ha pubblicato un video nel quale saluta i suoi ‘schifosini’ e li ringrazia per l’affetto. Certo, la strada è ancora lunga prima che Elenoire torni a casa in piena forma, ma sentirla parlare è stato comunque bellissimo.

“Ciao schifosini. faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco. Sono più di tre mesi che sono qui. Ancora è lunga, ma sono viva. Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare. Ho subito anche una tracheotomia. Sono stata intubata e sedata. Ero in una stanza di un metro per due da sola fissando il soffitto, scusate se non mi riprendo, ma sono piena di fili che escono ovunque.

Mi mancate, mi mancate tanto. Mi manca la mia vita, mi manca tutto. Devo dire che mi manca tantissimo, mi manca la mamma e tante altre cose. Vi ho sempre reso partecipi di tutto e mi sembrava giusto in questo momento farvi vedere com’è la situazione. Ciao schifosini e grazie a tutti perché so che mi volete molto bene. Mentre ero sedata voi avete fatto tanto, ho saputo tutto. Sono qui a parlarvi, anche grazie a voi”.

Forza Elenoire!

Il video di Elenoire Ferruzzi.

Per il video che ha pubblicato su Instagram Elenoire Ferruzzi dopo essere stata per un mese e mezzo ricoverata in ospedale in condizioni critiche a causa del Covidpic.twitter.com/cIZmRsvsL1 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 3, 2021

Il messaggio subito dopo il ricovero.

“Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. – ha scritto Elenoire Ferruzzi – Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura. Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso. Vi prego però di non chiamarmi al cellulare, di non mandarmi messaggi su Whatsapp. Questo perché faccio molta fatica e non ho forze”.