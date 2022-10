Elenoire Ferruzzi svela quello che ha fatto con Daniele: “Baci, toccamenti e cose…”

Dopo la litigata furiosa con Daniele Dal Moro, Elenoire Ferruzzi si è sfogata con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due gieffini hanno provato a far capire alla loro coinquilina che Daniele la vede come un’amica, ma lei è sbottata alzando la voce e rivelando di essersi scambiata baci e toccamenti con il bel veneto.

“Con lui ci sono state confessioni, tenerezze e molto altro. Lui si è confidato tanto. Baci, cose toccamenti. Questo discorso per Antonino e Ginevra va bene e per me no? A prescindere nessun uomo deve avere un’attrazione per me.

Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che io dico. Questa è già la seconda volta che lo fate. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza. Allora perché io non metto in dubbio gli altri rapporti. Tutte le volte che io dico una cosa ‘però, forse, però’. Però che cosa? Voi non ci siete nei miei panni e non lo sapete. Appena dico che un uomo forse per me prova qualcosa voi subito non mi credete, perché? E invece su coppie che non esistono tutti zitti e fanno il tifo. Con me no, sono pazza ed è impossibile che un bel ragazzo possa essere attratto da me. Mi fate passare per pazza che mi affeziono alla prima carezza”.