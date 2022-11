Elenoire Ferruzzi svela quanto ha speso in chirurgia e risponde agli insulti

Quanto è costato diventare Elenoire Ferruzzi? A rispondere a questa domanda è stata proprio lei ai microfoni de Le Iene.

“Per rifarmi gli zigomi ho speso in tutto sei-settemila euro; le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi. Il seno l’ho rifatto cinque volte ed è costato diecimila euro ad intervento; mentre il sedere mi è costato quindicimila euro. In tutto ho speso intorno ai duecentomila euro”.

Sempre Elenoire Ferruzzi ha poi confessato di essere una STAAAAAAARRR (cit.) nella vita, ma di essere purtroppo sfortunata in amore. “Il mio ultimo fidanzato risale ad almeno dieci anni fa, ma non sono nella pace dei sensi da dieci anni. L’ultima volta che l’ho fatto è stato prima di venire qua [a fare l’intervista, ndr] è stato uno dei tanti, basta scorrere la rubrica, sceglierne uno e invitarlo a casa.. “. Aggiungendo poco dopo: “Daniele dentro la Casa mi faceva gli occhi dolci, quando esce sicuramente ci vedremo“.

Elenoire Ferruzzi risponde ai commenti degli haters

L’intervista – che potete vedere per intero premendo qua – si è poi conclusa con le risposte ai mean tweets, ovvero ai commenti cattivi lasciati su Twitter. In questa parte Elenoire Ferruzzi si è rifiutata di parlare della sua conoscenza pregressa con Attilio Romita “non rispondo, non posso dire“; ha rivelato che il didietro se lo lava col sapone (“e non con le unghie”); e che lei si ama così come è: “Non avete capito una cosa fondamentale: sono io che voglio essere esattamente come sono, io quando mi guardo allo specchio mi amo, voi non lo so dato che rompete tanto le palle“.