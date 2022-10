Elenoire Ferruzzi su Carpisa: “Un milione di euro di danni mi hanno richiesto”

Quando nel 2017 Elenoire Ferruzzi ha pubblicato il suo celebre sketch ‘Carpisa è il male‘ ha scatenato un putiferio che probabilmente neppure lei si sarebbe mai aspettata. Lo stesso amministratore delegato di Carpisa ha minacciato querele dopo aver visto il video costringendo la donna a delle spiegazioni.

Qualche mese fa Elenoire Ferruzzi è stata ospite in tv da Wanna Marchi e Stefania Nobile ed a domanda diretta sul video ha dichiarato:

“Il video della borsa? Una querela lì amore, non posso dire il nome. Mi ha chiesto un milione di euro di danni. Il video ebbe un miliardo di visualizzazioni, lo condivise chiunque, pure tanti stilisti. Nacque così: uscimmo dal ristorante e mi ritrovai nella borsa una borsettina più piccola che a quanto pare aveva messo dentro la donna delle pulizie. Erano entrambe mie. Così ebbi un’idea e dissi al mio amico di fingere di regalarmela”.

L’ex vippona di Alfonso Signorini ha poi continuato:

“A quel punto io dissi ‘ma è di.. mi fa schifo!’ e la presi a calci. Il video è tutt’ora ovunque, vorrei che non ci fosse, ma c’è. Il video fece tanto divertire, ma quel marchio mi fece una querela della Madonna. Il giudice però disse che ognuno era libero di esprimere la propria opinione anche in modo colorito. Io non avevo preso la borsa dicendo ‘non la comprate perché fa schifo’, anche se avrei dovuto dirlo perché faceva davvero schifo”.