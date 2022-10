Elenoire Ferruzzi su Barbara d’Urso: “Un cesso mai visto, donna orrenda”

Elenoire Ferruzzi è diventata celebre sui social per la sua lingua biforcuta e le sue dita pungenti. Se su Twitter si è scagliata contro Sonia Bruganelli (“una cessa presuntuosa e cattiva“) e Soleil Sorge (“una rara bellezza di uomo“), su Facebook ha detto la sua su Barbara d’Urso.

Il video incriminato – tornato virale ora che è dentro la Casa del Grande Fratello Vip – risale all’ottobre del 2018 ed è stato girato in compagnia dell’imprenditore Matteo Giorgi che con Elenoire Ferruzzi ha più volte collaborato. Un video scanzonato e palesemente ironico girato in macchina nel tragitto fino all’aeroporto. “Ieri sera a vedere Barbara d’Urso, tu Elenoire lo bevi il caffeuccio?“. Immediata la sua risposta:

“Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un cesso mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood”. […] “A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video!”.