La raccolta fondi aperta da un amico di Elenoire Ferruzzi ha fatto scoppiare un’enorme polemica, che è uscita anche dalla bolla di Twitter e dell’ambiente LGBT milanese ed è arrivata a Selvaggia Lucarelli. In moltissimi sui social hanno accusato la performer di sfruttare i fan, visto che sarebbe ricchissima. Come ho già detto in un altro articolo, Elenoire Ferruzzi sul web è prima di tutto un’artista, un personaggio e se non avesse avuto bisogno di quell’aiuto non l’avrebbe ricondiviso sul suo profilo. Insomma, non attacchiamoci ai video ironici che fa, anche perché altrimenti dovremmo credere al fatto che il Duomo di Milano sia la dependance dei suoi domestici.

Un mio lettore mi ha fatto notare che più di 10 anni fa, durante un programma tv, Maurizia Paradiso parlò dei problemi economici di Elenoire Ferruzzi. Nel video in questione la conduttrice disse:”La seconda fanciulla non è una transessuale. Si tratta di una signora che aspetta l’operazione poverina, non ha i soldi per operarsi. In Italia lo fanno con la mutua, ma lei ha paura a farlo qui. Io penso che aprirò una raccolta fondi per pagare il suo intervento. Il termine esatto di questa signora è transgender e si chiama Eleonora. Ragazzi lei si opererebbe anche domani, ma non ha i soldi per poterlo fare“.

Elenoire confermò quanto detto da Maurizia, ma senza aggiunge altri particolari: “Ok, mi sta dando praticamente della barbona. Non ho i soldi per l’operazione perché mi rifiuto di prostituirmi. Però io non vorrei parlare di questo. Perché parlare di cose mie personali? Anche se alla fine è comunque tutto vero quello che ha detto Maurizia. Però parliamo di altre cose dai“.

Insomma, a me non serviva un vecchio video per farmi capire che la Ferruzzi non è Veronica Lario. Adesso se non fosse già chiaro: la Feruzzi (come molti altri artisti) ha romanzato la sua vita sui social, ma davvero non si era capito?

Il video di Elenoire Ferruzzi con Maurizia Paradiso.