Dopo il saluto fatto ai fan la scorsa settimana, poco fa Elenoire Ferruzzi si è mostrata per mandare un bacio ai suoi ‘schifosini’: “Dal letto e Dopo tre mesi e mezzo di ospedale vi dico che tornerò presto intanto vi guardo piccoli schifosini“.

Il peggio è passato, adesso aspettiamo che si rimetta del tutto e che torni con i suoi video iconici.

Marco Carta è stato tra i primi a commentare il post di Elenoire Ferruzzi: “Non avere fretta Ele. Non chiedere troppo a te stessa. Passo dopo passo, respiro dopo respiro. Ciao Bella bionda“.

Cuori da Patrizia de Blanck, Benedetta Mazza, Fausto Puglisi, Angelo Sanzio, Vittoria Schisano e Michela Giraud. Ma il miglior commento è quello di Sabriona Ferilli: “E comunque stai meglio di me appena sveglia!”

“Ciao schifosini. faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco. Sono più di tre mesi che sono qui.

Mi mancate, mi mancate tanto. Mi manca la mia vita, mi manca tutto. Devo dire che mi manca tantissimo, mi manca la mamma e tante altre cose. Vi ho sempre reso partecipi di tutto e mi sembrava giusto in questo momento farvi vedere com’è la situazione. Ciao schifosini e grazie a tutti perché so che mi volete molto bene. Mentre ero sedata voi avete fatto tanto, ho saputo tutto. Sono qui a parlarvi, anche grazie a voi”.

“Elenoire”:

Per il video che ha pubblicato su Instagram Elenoire Ferruzzi dopo essere stata per un mese e mezzo ricoverata in ospedale in condizioni critiche a causa del Covidpic.twitter.com/cIZmRsvsL1

— Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 3, 2021