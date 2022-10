Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele Dal Moro: “Ti amo tanto ma non mi credi”

Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro – in previsione della puntata di questa sera – si sono chiariti dopo il furioso litigio avvenuto la scorsa notte.

Elenoire Ferruzzi si è aperta ed ha confessato di essersi innamorata di lui: “Io ieri non ti ho voluto parlare perché non volevo sentirmi dire quelle cose per l’ennesima volta, non ce la facevo più. Sono cose che sento da trent’anni, mi fanno stare male“. E ancora: “Ti amo tanto, è vero, tu non mi credi“. Parole a cui Daniele Dal Moro ha replicato con un “smettila sciocca“, ribadendo il suo affetto per lei.

“A me dispiace quando ti vedo con i pensieri tristi, so che non è semplice qua dentro. Mi sento impotente perché non so che cosa fare. Se mi rispondi male quando sei arrabbiata a me non mi importa, quando litighiamo per quelle cose lì a me non importa niente. Io non accetto che tu pensi che io non ti voglia bene, perché io ti voglio bene. Ci resto male. Io non sono una persona che ti vuole male, qua dentro ti voglio bene come pochi altri. Non mettere in dubbio il mio affetto.

Sono una persona molto sensibile e vedere una persona a cui tengo stare male, sto male più di loro. Anche io ho mille pensieri per la testa. Ho passato una vita intera a far stare male le persone che mi vogliono bene. Io anche qua dentro sto facendo di tutto per cercare di non far vedere male gli altri”.