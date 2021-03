Elenoire Ferruzzi due settimane fa ha rivelato di aver contratto il Covid ed ha confessato di stare molto male. Dopo qualche giorno di silenzio l’amico della showgirl, Angelo Mazzone, ha aggiornato tutti dicendo che che le condizioni di Elenoire si erano aggravate. Stamani Angelo è tornato a darci notizie di Elenoire Ferruzzi e purtroppo non sono buone. Sembra infatti che il primario abbia detto alla famiglia della performer di prepararsi al peggio.

“Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. Sò che lo fate perchè gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante. Notizia di poco fà, Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perché mi manca la terra sotto i piedi. Non martoriateci di messaggi! Grazie”.

Indipendentemente da simpatie o antipatie, in questo momento dovremmo essere tutti uniti a fare il tifo per una persona che non sta bene. Io continuo a sperare che Elenoire si riprenda e torni presto a strapparci qualche sorriso.

“Elenoire”:

Perché si sarebbero aggravate le condizioni di Elenoire Ferruzzi, da settimane ricoverata in ospedale dopo aver contratto il coronavirus pic.twitter.com/Ze4rulj34U — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) March 30, 2021

Elenoire Ferruzzi sta molto male 😔😭😭😭 Ti prego aggrappati alla vita che ami così tanto e vinci questa guerra. — LE GIF DI TINA (@Gif_di_Tina) March 30, 2021

ho letto che la situazione di elenoire ferruzzi è abbastanza grave.. spero con tutto il cuore che si riprenda — simi🥢 (@watashiwasimona) March 30, 2021

L’ultimo messaggio di Elenoire Ferruzzi.