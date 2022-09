Elenoire Ferruzzi rifatta: “Il mio corpo è un’opera d’arte”, poi parla del bullismo vissuto a scuola

Elenoire Ferruzzi è famosa – oltre che per le sue unghie lunghissime – anche per i molteplici interventi di chirurgia estetica fra volto e corpo. Giusto un paio di settimane fa, prima di entrare al Grande Fratello Vip, è stata vista nello studio di Giacomo Urtis per l’ultima pompatina alle labbra.

Unghie di Elenoire Ferruzzi: lei confessa a Pamela Prati se sono vere #GFVIP https://t.co/yToIfCf8jn — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 20, 2022

Intervistata dal settimanale Chi ha confessato:

“L’esagerazione è negli occhi di chi guarda, per me questo corpo è arte. Le unghie sono vere. L’eccesso è la mia normalità”. E ancora: “Il mio pensiero va compreso. Io sono oltre. Non mi conformo in nulla. Il mio transessualismo l’ho trasformato in un atto di potere e di orgoglio. Il mio corpo è il manifesto stesso della liberazione. Lei non sa quante persone si rispecchiano in me, per la forza che io emano. La generazione Z sta crescendo senza pregiudizi e senza etichette”.

Elenoire Ferruzzi: “Con alcuni bulli ci ho fatto l’amore”

Ad Alessio Poeta ha poi parlato del bullismo subìto a scuola:

“Quando ho capito di essere nata in un corpo sbagliato? Le sembrerà assurdo, ma non l’ho appreso in prima persona. Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa. Per me era tutto al posto giusto: mi sentivo una femminuccia. Poi, con le prime vessazioni, iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima. Alle elementari mi ero innamorata del mio compagno di banco […] sul diario scrissi i nostri nomi con due cuori, la maestra lo vide e lo mostrò a tutta la classe: ‘Avete visto il vostro compagno che cosa sta facendo? Vergogna!‘. Da lì tutti a ridere. Tornai a casa distrutta, affranta, delusa. La scuola avrebbe dovuto rappresentare l’inclusione, mentre me per era diventata un vero e proprio inferno”.

Quei bulli, però, li ha tutti perdonati.