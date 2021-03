Siamo abituati a ridere con lei per i suoi post ironici, ma ieri sera Elenoire Ferruzzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram qualcosa di diverso. La showgirl e icona LGBT milanese ha rivelato di essere stata ricoverata dopo aver contratto il Covid ed ha chiesto a tutti i suoi seguaci di starle vicino.

“Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. – ha scritto Elenoire Ferruzzi – Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura. Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso. Vi prego però di non chiamarmi al cellulare, di non mandarmi messaggi su Whatsapp. Questo perché faccio molta fatica e non ho forze”.