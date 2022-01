Elenoire Ferruzzi è una cantante attrice ed icona gay italiana (così si è ironicamente appellata a Ciao Darwin) e sui social è famosa per essere divisiva: c’è chi la ama e chi la odia. In questi anni ha saputo ritagliarsi un suo spazio online fra video ironici ed irriverenti, tant’è che anche la tv le ha più volte strizzato l’occhio.

Ha avuto una parte in The Lady di Lory Del Santo, ha partecipato al già citato Ciao Darwin e sarebbe dovuta essere una guest star della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma alla fine qualcuno le ha messo i bastoni fra le ruote. Nel mondo LGBT+ è molto conosciuta ed il suo singolo, Je Suis Elenoire, è stato passato almeno una volta in ogni discoteca friendly dello stivale.

Elenoire Ferruzzi, spunta un vecchio video in cui ammette i problemi economici: “Non ho soldi per l’operazione” https://t.co/WPsw3tnUdK — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 5, 2022

L’anno scorso è stata purtroppo colpita dal Covid che l’ha vista finire in terapia intensiva per ben tre mesi, dove ha rischiato “ben 8 volte” di morire. Da quell’orribile esperienza ne è uscita con 30 kg in meno, debilitata e con dei problemi alle corde vocali.

“Non avevo nessuna patologia, nessun problema cardiaco o di altra natura. Tutto è iniziato con una febbre a 37 e mezzo, che non era normale per me, perché mi sentivo strana. Sotto casa mia c’era una farmacia, feci un tampone e risultò negativo. I sintomi però ai aggravavano, una settimana dopo ho ripetuto il tampone ed era positivo. Da lì ho chiamato il mio medico che mi ha dato antibiotici e Tachipirina. Però la febbre nei giorni è arrivata a 41 e una notte non respiravo più. Ho chiamato il 118 e mi sono venuti a prendere e mi hanno portato al Sacco. Dopo 3 giorni in ospedale i medici mi hanno detto che ero gravissima e che sarei stata intubata e mi hanno detto ‘non sappiamo se si salverà’. Io d’istinto ho detto che volevo tornare a casa, poi mi hanno calmata. Mi sono fatta intubare e ringrazio infinitamente tutto il personale del Sacco. […] Ho rischiato di morire 8 volte. Chiamavano a casa mia e dicevano ai miei che mancavano poche ore alla mia fine“.

Elenoire Ferruzzi, le foto di quando aveva 20 anni

In queste ultime settimane Elenoire Ferruzzi si è lasciata prendere dai ricordi ed ha condiviso con i suoi followers numerose foto dei primi anni 2000, quando aveva 20 anni.

Eccole tutte: