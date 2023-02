Elenoire Ferruzzi pronta a rientrare nella casa del GF Vip: “Mi divertirei di più”

Nonostante la sua brusca uscita di scena Elenoire Ferruzzi è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La nota performer sarebbe pronta a ritornare nella casa di Cinecittà e questa volta cambierebbe modo di comportarsi. In un’intervista rilasciata a Casa Chi Elenoire Ferruzzi ha rivelato che se dovesse ritornare si divertirebbe e farebbe anche divertire di più.

“Se sarei pronta a rientrare nella casa del GF Vip? Sì. Adesso da fuori ho visto tutto da un’altra prospettiva. Mi comporterei in maniera molto diversa. Appena entri vivi la casa in un determinato modo da concorrente e da persona a cui vengono privati gli affetti primari, come mia madre nel mio caso, che sento tutti i giorni. Questa cosa era motivo di grande stress per me. Se dovessi rientrare affronterei in tutt’altro modo la cosa. Per breve che possa essere l’esperienza, mi divertirei e farei divertire. Ormai i meccanismi li ho capiti e non mi farei intaccare da determinate situazioni sentimentali e da certi bisogni che nella casa vengono falsati. Quindi mi divertirei e di questo ne sono sicurissima”.