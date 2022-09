Elenoire Ferruzzi prima e dopo: ecco come era in passato

Avete mai visto come era Elenoire Ferruzzi in passato? Ecco l’incredibile cambiamento

Il Grande Fratello Vip ha debuttato su Canale 5 circa una settimana fa e Elenoire Ferruzzi è già diventata la concorrente più amata e chiacchierata dal pubblico italiano. Ma come era la gieffina in passato? Sul web sono spuntate alcune foto che la ritraggono prima del suo incredibile cambiamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elenoire Ferruzzi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente il volto celebre del Grande Fratello Vip è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune foto spuntate in rete che mostrano il prima e il dopo la transizione.

Prima di diventare un icona di stile nel mondo LGBT, la Ferruzzi aveva un aspetto completamente diverso. Infatti, noi adesso siamo abituati a vederla con i capelli lunghi e biondi ma in passato le cose erano molte diverse. Il suo nome corrispondeva a quello di Massimo il quale era solito portare i capelli lunghi e mori, il suo colore naturale.

L’incredibile trasformazione è iniziata negli anni 2000 quando la donna ha deciso di stravolgere il suo look a partire dall’acconciatura. Infatti è proprio in questo anno che è apparsa per la prima volta con i capelli biondo platino a cui è rimasta fedele nel corso degli anni. Successivamente non sono mancati alcuni ritocchini. D’altronde Elenoire non ha mai negato di essere a favore della chirurgia estetica.

Come possiamo ben osservare dalle immagini in questione, Elenoire Ferruzzi ha subito un incredibile cambiamento che ad oggi l’ha portata ad essere se stessa. Dopo il suo ingresso al programma condotto da Alfonso Signorini, la gieffina ha raccontato alcuni retroscena sul suo percorso di transizione nel quale ha ricevuto tutto il sostegno della sua famiglia. Con il suo racconto la donna ha voluto dare coraggio a tutte quelle persone che hanno paura di esprimere se stesse.