Elenoire Ferruzzi porta la parrucca, il video al GF Vip

Negli ultimi anni Elenoire Ferruzzi ha cambiato look decine di volte, da riccia, a liscia a cotonata e anche con la frangia, la performer ha sempre giocato con i suoi capelli. Nel 2022 però la gieffina ha optato per un’acconciatura più classica, ed ha tenuto quasi sempre i capelli lisci e sciolti e qualche telespettatore del GF Vip si è accorto che in realtà la vippona avrebbe una parrucca. Ipotesi plausibile, visto che la Ferruzzi è stata mesi in coma in ospedale e probabilmente le hanno dovuto tagliare i capelli, oltre che le unghie. Quindi è possibile che questa sia solo una soluzione momentanea, in attesa che i suoi veri capelli ricrescano.

Elenoire Ferruzzi ha una parrucca, i commenti degli spettatori del GF Vip.

ma io pensavo fossero capelli suoii invece è una parrucca 💀#gfvip pic.twitter.com/Hs6G6xKPoN — _༻꧂ (@francesca_g09) October 21, 2022

Io scopro ora che Elenoire porta la parrucca. In che mondo vivevo?#gfvip — Fimbrethil86 •🐬 (@fimbrethil86) October 22, 2022

Comunque io lo avevo capito subito che Elenoire avesse una parrucca — Andrea (@andreahafame) October 22, 2022

