Elenoire Ferruzzi polemica su Paola e Chiara madrine del Pride di Roma

Elenoire Ferruzzi ha pubblicato su Instagram un post polemico in merito alla scelta degli organizzatori del Pride di Roma di aver chiamato Paola & Chiara come madrine.

“Le madrine dei Pride sono donne eterosessuali” – ha scritto Elenoire Ferruzzi su Instagram – “Non ho altro da aggiungere. Grandi traguardi”.

Probabilmente l’ex vippona avrebbe voluto come madrina / padrino del Pride qualcuno appartenente alla comunità LGBT+, ma poco importa se l’orientamento di Paola & Chiara è etero. Anzi. È bello vedere quando uno che ha tutti i privilegi e tutti i diritti “si sporca le mani” e scende in campo per combattere per i diritti di una minoranza.

Elenoire Ferruzzi polemica per la scelta di Paola & Chiara, loro: “Vogliamo che tutti abbiano stessi diritti”

In occasione della conferenza stampa di Roma Pride, Paola Iezzi ha così dichiarato:

“Vorrei che tutti avessero gli stesso diritti. Sarebbe auspicabile vivere in una nazione simile. Il fatto che diritti fondamentali siano minacciati è abbastanza triste. Spero di non vederlo accadere da nessuna parte, soprattutto in quella parte di mondo che si definisce evoluto. Che accada tra noi occidentali, con la sottrazione di diritti e alcune libertà fondamentali per l’educazione dei bambini e la loro crescita, è molto triste“.

E ancora: