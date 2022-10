Elenoire Ferruzzi, parla una vicina di casa: “Ma quale attico a CityLife, vive in una casa popolare”

I racconti di Elenoire Ferruzzi sul suo attico a CityLife con tanto di palestra in casa e duemila euro di spese condominiali sono cliccatissimi online. Più volte – da quando è entrata al Grande Fratello Vip – ha parlato del suo arrivo a Milano e della sua abitazione che ha ben due ingressi.

“Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì”, aveva detto ai suoi compagni d’avventura, aggiungendo qualche giorno dopo altri dettagli: “Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina”.

Elenoire Ferruzzi vive in una casa popolare con due finestre?

Parole che hanno fatto il giro del web e che avrebbero fatto storcere il naso ad una sua presunta vicina di casa che avrebbe contattato Deianira Marzano. La donna le avrebbe infatti scritto che Elenoire Ferruzzi “non vive a CityLife, è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero”. La casa di Elenoire sarebbe un appartamento in una casa popolare. “L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce”.

Che il personaggio abbia fagocitato la persona? Nel dubbio, il successo di Elenoire Ferruzzi è proprio questo: irriverenza, cattiveria, ironia. In un video datato aveva anche definito il Duomo di Milano la “cappella di famiglia”. Quanto ci sia di vero nei suoi racconti probabilmente non lo sapremo mai, ma Elenoire è questa. E chi la ama la ama proprio per questo.