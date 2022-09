Elenoire Ferruzzi parla della sua transizione: “Il mio nome era Massimo, 13 ore di intervento”

Elenoire Ferruzzi è una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e già nella sua clip di presentazione ha parlato della sua transessualità rivelando addirittura il deadname, generalmente argomento tabù per le persone transgender.

“Sono un’artista, sono un’attrice, sono un’icona gay e sono una donna all’ennesima potenza! Una donna plus!” – e ancora – “Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero una bambina in un corpo sbagliato, non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui”.