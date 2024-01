Elenoire Ferruzzi offende Perla Vatiero: la reazione di Mirko Brunetti

Elenoire Ferruzzi nel corso di queste settimane si è più volte divertita a commentare in maniera pungente il Grande Fratello e nel suo mirino c’è finita spesso Perla Vatiero. L’ex vippona, nel pieno stile del suo personaggio, si è lasciata andare a esternazioni da mean girl contro la gieffina colpevole – a suo dire – di sembrare Nino Frassica vestito da donna che si è ingoiato un lavandino. Cit.

“Oggi dal chirurgo ho pianto molto era un risultato che volevo a tutti costi!” – fra i tanti tweet di Elenoire Ferruzzi su Perla Vatiero – “E alla fine purtroppo non c’è stato nulla da fare! Lui mi ha detto che quell’alone e quel tipo di barba con quattro bulbi piliferi all’interno di un unico follicolo pilifero è impossibile da ottenere! Ecco perché Perla è unica! Poi mi sono rivolta ad un altro chirurgo per quanto riguarda la mandibola ho fatto vedere la sua foto e mi ha detto che l’unico modo per ingrandirla era staccare un bidet e inserirlo in modo permanente nella mia mascella!”.

Tweet che avrei ovviamente lasciato correre se non fosse che lo stesso Mirko Brunetti ne ha parlato. Lo ha fatto durante una diretta Instagram con Angelina Baraldi e un altro ragazzo. Quando un utente gli ha fatto una domanda diretta su Elenoire Ferruzzi e suoi post contro Perla Vatiero, lui ha risposto: “Su Elenoire ha già risposto Luana e più di quello non vorrei dire. Ha detto tutto lei. E meglio di così non si poteva, anzi. Non voglio dare neanche l’1% del mio tempo a certe cose e certe persone“.

A questo punto attendo pure il commento di Nino Frassica che è stato paragonato a Perla Vatiero.