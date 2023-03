Elenoire Ferruzzi, lo sfogo su Daniele: “Copre ciò che è”

Durante i quasi due mesi passati nella casa del GF Vip Elenoire Ferruzzi ha legato molto con Daniele Dal Moro, ma qualcosa è cambiato una volta che la vippona è uscita dal reality. Ieri il profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip ha pubblicato una clip in cui il veneto si sfoga su Oriana: “A lei non va bene e non accetta nulla di me“.

Sotto a quel filmato è intervenuta proprio Elenoire Ferruzzi: “Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgambato tutti, I tuoi falsi litigi le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai andata bene.. Dai per favore anche basta. […] Lui non ama le donne, Le disprezza e le maltratta“.

Molti hanno concordato con l’ex gieffina, ma qualcuno l’ha accusata di aver rosicato e lei ha risposto: “A me fate semplicemente tanto ridere e tanta tenerezza perché voi non sapete nulla di ciò che è successo nella casa e leggere i vostri commenti mi fa proprio ridere innanzitutto perché mi sembra di essere all’asilo Mariuccia ‘ti brucia ti rosica gne gne gne’. Ma vi rendete conto di quello che dite? Come potete pensare che io ragioni con la vostra testa così elementare?“.

Elenoire Ferruzzi contro Daniele: “Non voglio vederlo nemmeno dipinto”.

Già lo scorso gennaio la Ferruzzi si era espressa in maniera molto chiara contro Dal Moro: “Ormai è un disco rotto ‘io, io, io, io, io e ancora io, io, io. Perché la realtà è che lui non ascolta gli altri e parla soltanto di sé stesso. Le sue esperienze, lui ha vissuto tutto e quello che hanno vissuto gli altri non conta nulla. Poi dal niente sbotta e cerca di farti passare dalla parte del torto. Ho perso del tempo dietro a lui e a volergli bene, mentre Daniele ha solo giocato. Per me non è un amico. Un ragazzo così io non lo voglio vedere nemmeno dipinto“.