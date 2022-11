Elenoire Ferruzzi litiga in diretta durante una video intervista e volano stracci

Elenoire Ferruzzi è tornata ad essere la “Elenoire Ferruzzi” che tutti noi abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni durante la sua intervista con Casa Pipol. A domanda diretta sul perché sia stata eliminata, l’ex vippona ha fatto un’analisi accurata.

“Io piaccio a una fetta di pubblico che non rispecchia l’italiano medio, quindi anche la mia ironia di conseguenza non è comprensibile da tutti. Nella Casa è poi uscito un lato di me che io stessa non sapevo di avere. Ero privata di tutto e messa a nudo, sono così emersi vari miei malesseri interiori che non avevo mai affrontato. […] Lì dentro alcune mancanze prendono il sopravvento. Io ero veramente sotto pressione e le cose sono degenerate. Non mi sarei mai aspettata di attaccarmi sentimentalmente a certe persone. Forse perché lì dentro mi sentivo molto sola, avevo bisogno di sentire un appoggio”.

Su Daniele Dal Moro – che non la saluta mai durante le diretta – Elenoire Ferruzzi ha aggiunto: “Se Daniele dopo il GF mi cercherà? Sicuramente sì, ma non so se io sarò propensa a vederlo perché comunque il suo comportamento quando io sono uscita non mi ha fatto impazzire“.

Lo “show” dell’ex vippona è però partito quando Amedeo Venza, in collegamento con Casa Pipol, le ha detto che Luca Salatino e Daniele Dal Moro l’hanno rifiutata. “Loro due non ti hanno filato di striscio, secondo me una volta che usciranno non ti cercheranno. Là dentro ti hanno rifiutata, lo hai detto anche tu!“.

Elenoire Ferruzzi: “La mia non è bigiotteria è Cartier, tu indossi una maglietta di 8 anni fa”

Elenoire Ferruzzi non l’ha ovviamente presa bene (“A me di Amedeo non me ne frega nulla“), salvo poi attaccarlo:

“Che cosa ne puoi sapere tu quello che è successo lì dentro! Vieni qua con una maglia di Givenchy di otto collezioni fa! Né Luca né Daniele mi hanno rifiutata. Ah conosci Daniele? Allora cercherà te quando uscirà, non ti preoccupare. C’ero io a vivere determinate sensazioni, io ho quasi cinquant’anni e non sono una cretina. Sono una persona strutturata. Con queste persone c’è stato del trasporto. Poi eravamo in una Casa piena di telecamere! Gli uomini fanno fatica al di fuori a palesare un’attrazione per una donna transessuale, figurati dentro! Poi magari fra me e Daniele non succederà niente e non ci frequenteremo nemmeno. Non ho la sfera di cristallo. Le persone non si conoscano in trent’anni, figurati in un mese, seppur ci stai insieme H24”.

