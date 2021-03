Ieri abbiamo tutti temuto il peggio dopo l’ultimo terribile aggiornamento sulle condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi. Oggi però si riaccende la speranza, perché poco fa il migliore amico della performer (Angelo Mazzone di Milano Segreta) ha dichiarato che c’è stato un piccolo miglioramento, un passo in avanti – seppur piccolo – verso la guarigione.

“Per ora è sempre stabile. La situazione è molto critica e i medici hanno detto può durare anche giorni. Però condivido un aggiornamento, è una notizia di pochi istanti fa ragazzi. Allora, l’infezione ai polmoni c’è ed è ancora molto grave. Da oggi hanno iniziato un ulteriore antibiotico, vediamo come reagisce nelle prossime 24/36 ore anche perché la febbre è ancora alta. In compenso, anche se di poco, è migliorata ulteriormente l’ossigenazione, sembrerebbe un piccolo passettino avanti.

Come ho già detto, in questo caso le vostre antipatie o simpatie personali non contano, non possiamo far altro che sperare che Elenoire guarisca, esca presto dall’ospedale e torni ad essere cattiva, cattiva, cattiva!

Elenoire Ferruzzi, il bel messaggio dello staff del Giam.

“Lo staff del GIAM, esprime tutto l’affetto e la solidarietà nei confronti della nostra Elenoire Ferruzzi, sperando che questo brutto momento passi il più velocemente possibile, per tornare a poter divertirci assieme. Sei forte e vedrai che tutto andrà per il meglio. QUINDI FORZA ELENOIRE”.

Un pensiero va alla sola e unica Elenoire Ferruzzi. 🤍

Speriamo tutti che le cose possano migliorare ❤️ — VinssHeaven (@VinssHeaven) March 31, 2021

Anche oggi Forza Elenoire Ferruzzi!!! 💪🏼😘🦋🌈#COVID19 — Trashmind (@Ilmiosenso33) March 31, 2021