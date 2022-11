I capelli di Elenoire Ferruzzi sono spesso finiti al centro del gossip quando era al Grande Fratello Vip per alcuni movimenti “anomali” del suo cuoio capelluto. L’ipotesi “parrucca” ha quindi preso il sopravvento sul web; una teoria plausibile visto che la performer è stata per mesi in coma in ospedale e probabilmente i suoi capelli hanno subìto una diramazione o un indebolimento. Quando poi durante un momento di trucco si è alzata la frangia per truccarsi bene la fronte l’ipotesi è sparita.

Parrucca di Elenoire Ferruzzi: la gieffina la alza in diretta https://t.co/DfrQnrzu4d #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 27, 2022

Elenoire Ferruzzi, la verità sui suoi capelli: “Cosa avevo in testa al Grande Fratello”

Anche una volta uscita Alfonso Signorini le ha ironicamente sottolineato come all’interno della Casa stesse cadendo a pezzi fra ciglia e parrucca, spazzando via ogni dubbio. Oggi però l’ex vippona è andata a farsi la tinta ai capelli ed ha così colto la palla al balzo per rispondere alle curiosità in merito ai suoi capelli. Ovviamente lo ha fatto a modo suo, nel pieno stile Elenoire Ferruzzi. In primis ha specificato che quella che abbiamo visto al Grande Fratello Vip non era una parrucca, bensì una frangia posticcia che si è fatta mettere dalla sua hair stylist di fiducia. Il resto che abbiamo visto sono suoi capelli infoltiti in numero e lunghezze da delle extensions.

Nel dubbio, stic**i.

Hanno creato più dinamiche i capelli, le ciglia e le unghie della Ferruzzi di molti vipponi tutt’ora in Casa.