Elenoire Ferruzzi in tv nel 2008 quando si faceva chiamare ancora Eleonora

Elenoire Ferruzzi non ha debuttato in tv partecipando ad una puntata di Ciao Darwin poco prima della pandemia, ma nel 2008. Lo ha fatto nella trasmissione Baciami Stupido condotta da Maurizia Paradiso.

Nella puntata riesumata online – e che potete vedere qua sotto – si vede Maurizia Paradiso per le strade di Milano insieme a tre amiche trans. “La Raffaella Carrà alias Tecla”, “la Eva o come si chiama” [spoiler: parlava di Elenoire Ferruzzi, che ai tempi si faceva chiamare Eleonora] e “Il ragioniere di Lissone”. Tre disturbatrici che andavano alla ricerca di passanti da intervistare fra domande più disparate, spesso a tema erotico.

Ecco il video:

Elenoire Ferruzzi, spunta un vecchio video in cui ammette i problemi economici: “Non ho soldi per l’operazione”

Sempre in quell’anno, durante un programma tv, Maurizia Paradiso ha parlato dei problemi economici di Elenoire Ferruzzi. Nel video in questione la conduttrice ha detto: ”La seconda fanciulla non è una transessuale. Si tratta di una signora che aspetta l’operazione poverina, non ha i soldi per operarsi. In Italia lo fanno con la mutua, ma lei ha paura a farlo qui. Io penso che aprirò una raccolta fondi per pagare il suo intervento. Il termine esatto di questa signora è transgender e si chiama Eleonora. Ragazzi lei si opererebbe anche domani, ma non ha i soldi per poterlo fare“.

Elenoire ha confermato quanto detto da Maurizia, ma senza aggiunge altri particolari: “Ok, mi sta dando praticamente della barbona. Non ho i soldi per l’operazione perché mi rifiuto di prostituirmi. Però io non vorrei parlare di questo. Perché parlare di cose mie personali? Anche se alla fine è comunque tutto vero quello che ha detto Maurizia. Però parliamo di altre cose dai“.