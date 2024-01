Elenoire Ferruzzi in discoteca spiega perché non le piace Elodie

Elenoire Ferruzzi nei giorni scorsi è tornata più volte virale con i suoi tweet da mean girl sia attaccando i gieffini, sia Elodie. Nel dettaglio, criticando la cantante, ha pubblicato una sua foto del periodo di Amici scrivendo: “Gelose della sua bellezza!” con tanto di risata finale.

Ovviamente il tweet è stato preso di mira dai fan di Elodie e molti di loro sabato sera si sono ritrovati proprio faccia a faccia con Elenoire Ferruzzi che è stata ospite del Red di Bologna. Un’occasione perfetta per chiarire il proprio pensiero.

“Lo dico una volta per tutte: [Elodie, ndr] è una bella ragazza, non ho mai detto che non sia bella. Ovviamente nella foto che ho pubblicato l’altro giorno, beh, chiunque di noi se presi in determinati momenti siamo tutti dei cessi eh. Comunque lei deve scegliere se fare la cantante o la ballerina di lap dance, sono due cose diverse”.