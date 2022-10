Elenoire Ferruzzi: il video sul Grande Fratello prima di venire contattata da Alfonso Signorini

Elenoire Ferruzzi è stata una concorrente del Grande Fratello Vip su esplicita richiesta di Alfonso Signorini che ha “combattuto” per averla nella Casa. Queste, almeno, le sue parole.

Anni prima della chiamata di Alfonso Signorini, però, Elenoire Ferruzzi – insieme al suo fedele amico – ha girato un video ironico proprio sul Grande Fratello e sui concorrenti che “dormono in macchina” dopo aver partecipato.

“Elenoire ma tu non vuoi fare il gieffe o L’Isola dei Famosi?”, le chiede la voce fuori campo. “Il gieffe o L’Isola dei Famosi?” – risponde inorridita la Ferruzzi – “Ma vuoi che finisco a dormire in macchina come quelli? A dormire in macchina? In macchina? In macchina? Noooohhh!“. Lo sketch prosegue con Elenoire beccata a dormire in macchina. Appena l’amico la sveglia lei sclera: “Ma sei venuto a rompermi le palle che sto dormendo? Ho ricevuto la chiamata dal gieffe ed ora dormo in macchina! In macchina!“.

Ecco il video:

Ora che Elenoire Ferruzzi è uscita dalla Casa tutti gli occhi saranno sul suo profilo Instagram e su quelle dirette che tanto ci hanno sfamato in questi anni.

E usando una sua stessa citazione: Ele al GFVip è stata una gran donna, poi poteva piacere o non piacere, ma è stata una gran donna. L’ho sempre amata lei.