Elenoire Ferruzzi ha un brutto crollo: lacrime tra le braccia di Luca

Dopo il chiarimento con Luca Salatino sembrava che Elenoire Ferruzzi stesse meglio e invece ieri sera ha avuto un nuovo crollo. La performer si è isolata in camera ed è stata raggiunta da Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi. Elenoire ha spiegato il motivo del suo malumore: “Non sto bene, anche per quello che è successo ieri. Ok che poi nelle prossime puntate parleranno d’altro, ma è una cosa ben più profonda. Sono arrabbiata anche perché non mi sento capita e sono ferita. Io provo delle cose vere e non sono stata creduta. Per l’ennesima volta sono stata smentita. Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono? Perché devono dire tutto questo?! Il capitolo non è chiuso, non posso chiuderlo a comando. Appunto perché non erano cose campate in aria per me non riesco a chiudere. So che non posso fare nulla qui dentro. Capisco che non ci sono delle soluzioni“.

Sara Manfuso ha fatto un’ottima analisi: “Capisco che il capitolo non si possa chiudere a comando. Però tesoro c’è da dire una cosa. Non chiudi a comando, ma cosa si può fare? Non puoi fare nulla, tu hai i tuoi sentimenti, ma lui ha la sua storia. Tu non hai alternative. Tu ci sei con le tue emozioni e lui con la relazione con Soraia“.

Elenoire Ferruzzi piange tra le braccia di Luca: “Non sto bene”.

La vippona è scoppiata a piangere sotto le coperte e Luca ha cercato di consolarla. La ha iniziato a singhiozzare: “Non sto davvero bene. Per quello che è successo, no, non ho nemmeno fame“. Salatino ha continuato a consolare l’amica per alcuni minuti: “Se ti chiudi è peggio fidate de me. Che hai fatto che è successo? Sarà un momento e vedrai che passerà. Anche io sto in ansia alti e bassi. Però non te chiude. Io te voglio tanto bene non ti chiudere. Io sono qui, però andiamo che nella vita bisogna pure reagire. Ti accompagno a mangiare il pollo che è pure buono.”