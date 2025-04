Elenoire Ferruzzi gioisce per la chiusura di Perse, la risposta della conduttrice

Il format parodia “Perse”, creato da Sabrina Bambi per Il Borgo Delle Perse di Milano, è stato chiuso su richiesta di chi detiene i diritti del brand. Questa notizia ha rattristato molti fan del programma, tra cui Sabrina, ma ha suscitato la gioia di Elenoire Ferruzzi. Commentando la chiusura su Instagram, Ferruzzi ha definito la parodia un “tentativo grottesco” e ha criticato la scelta degli ospiti.

Sabrina Bambi ha risposto, affermando che Ferruzzi avrebbe dovuto essere la prima ospite se davvero avesse sostenuto le sue idee. Ha anche sottolineato che gli ospiti scelti sono stati tutti capaci. Questo scambio ha dato vita a un acceso dibattito, con Ferruzzi che ha messo in discussione le credenziali di Bambi, affermando di avere due lauree e un successo che lei non può nemmeno sognare. Ha insinuato che Bambi e il suo team fossero invidiosi, mentre quest’ultima ha replicato che i loro insuccessi fossero evidenti.

Nella discussione, entrambi hanno messo in evidenza i loro successi personali e professionali. Ferruzzi ha affermato di avere avuto esperienze in televisione che Bambi e il suo team non possono vantare. Bambi infine ha cercato di concludere la conversazione, sottolineando la sua esperienza nel settore. Ferruzzi ha risposto che la sua conoscenza dei media è ben fondata e ha chiuso dicendo di non avercela con Bambi. Questa polemica rappresenta un esempio di come il mondo dello spettacolo possa essere caratterizzato da rivalità e commenti provocatori.