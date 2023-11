Elenoire Ferruzzi fa illazioni su Alvise Rigo in Nuovo Olimpo

Dal rugby a Ballando con le Stelle passando per essere testimonial di un brand di intimo fino a diventare attore per Netflix. Alvise Rigo in Nuovo Olimpo è la vera novità. A Elenoire Ferruzzi, però, la scelta di affidare a lui il ruolo di Antonio non è andata giù.

Alvise Rigo gay in Nuovo Olimpo col personaggio di Antonio https://t.co/pcC4ne93Rv #NuovoOlimpo — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 2, 2023

Come sappiamo, in Nuovo Olimpo il bel Rigo mostra i risultati di tanti esercizi di squat (le foto sono nell’altro sito, come già sapete) e questa notizia è stata ripresa anche dal portale Spyit con un articolo dal titolo: “S3sso passionale gay per Alvise Rigo in Nuovo Olimpo, ecco il suo personaggio e le foto“. Una notizia che Elenoire Ferruzzi ha così commentato pubblicamente: “S3sso passionale gay è quello che ha fatto prima del film, altrimenti non avrebbe girato“.

Un’accusa mirata contro il regista, come confermato in un secondo commento.

“Questo non si è mai saputo chi fosse, non ha mai fatto cinema, non ha mai fatto un ca**o e adesso riceve un ruolo come attore? Giusto perché il regista sappiamo chi è. Ecco perché! L’Italia è piena di bravi attori che però probabilmente non danno il c**o”.

Al momento né Alvise Rigo né Ferzan Ozpetek hanno risposto alle accuse di Elenoire Ferruzzi.