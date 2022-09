Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, retromarcia in previsione della puntata: “Mi sei mancato, ho pianto tutte le notti”

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno tenuto banco tutto il week end con i loro tira e molla all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Prima lei ha additato lui come codardo perché non avrebbe avuto il coraggio di amarla apertamente (sentimento che lui ha sempre negato, ma di cui lei ne è convinta); poi hanno chiuso prendendosi a brutte parole e infine – dopo aver minacciato di avere le capacità di farlo ritirare – la donna è scoppiata a piangere chiedendo un chiarimento.

“Mi sei mancato tanto in questi giorni, ho pianto tutte le notti, non ho dormito mai. Poi mi svegliavo, pensavo subito a te. Del tuo rapporto con Ginevra [Lamborghini, ndr] sono un po’ gelosa, te lo dico scherzando ma sono gelosa davvero. Lunedì dirò in puntata quello che provo per te non posso vergognarmene. Se mi sono innamorata? Per quello ci vuole del tempo.. Ma ho paura di perderti”.

Quando l’ex tronista le ha detto: “se noi siamo amici non mi perdi, se vuoi andare oltre sì mi tiro indietro“; la donna ha cercato di minimizzare quanto detto durante la lite precedente.

“Quella volta ero arrabbiata, non far testa a quelle cose. Lì ero arrabbiata perché ero destabilizzata perché provavo determinate cose. Non volevo ferirti quando ti ho detto quelle cose, lo sai. Le cose si dicono ma non si pensano, quando sei arrabbiata dici così.. a me mi hanno sempre fatto sentire sbagliata”.

Parlando poi con Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi ha chiuso: “Luca è una persona intelligente e una persona molto percettiva, lui è proprio fatto così, ha una cosa dentro che è uguale alla mia altrimenti non mi sarei mai invaghita“.

Cosa ne pensate del rapporto fra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino? Il pentimento di lei è autentico o il cambio di rotta in previsione della puntata è strategico?