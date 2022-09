Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino litigano furiosamente: “Ti vergogni di me!”

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno litigato: era solo questione di ore.

Quando Antonino Spinalbese ha riportato a Luca Salatino le teorie di Elenoire Ferruzzi (ovvero che lui si era invaghito di lei) l’ex tronista ha sbottato ed è andato a parlarle.

Elenoire Ferruzzi, però, non ha cambiato idea a riguardo.

La donna ha poi aggiunto:

“Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti! Come fanno tutti! Sei uguale a tutti gli altri! Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente!” – poi, parlando con gli altri vipponi, ha aggiunto – “Lui è fidanzato, non io! Dice che ama la fidanzata solo per far capire che con me non c’è niente. Io non ho travisato niente con nessun uomo qua dentro, solo con lui? Chissà come mai”.