Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro troncano l’amicizia: “Non lo voglio vedere neanche dipinto”

Sembrava un’amicizia indissolubile, ma quella fra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro è naufragata nell’arco di un paio di mesi. A mettere un punto è stata lei commentando un post della pagina del Grande Fratello Vip.

“Io io io io io io io io io io e ancora io. Lui non ascolta nessuno deve sempre solo parlare lui” – ha scritto Elenoire Ferruzzi. “Ha vissuto qualsiasi tipo di cosa e qualsiasi situazione nella vita. Gli altri non contano nulla, tratta tutti a pesci in faccia e dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto e lui uscirne pulito come il bravo ragazzo che non è. Quanto tempo perso dietro a lui volendogli bene mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né un amico e né nient altro Un uomo cosi non lo voglio vedere nemmeno dipinto”.

Questo post è stato fatto leggere in diretta a Daniele Dal Moro che ha così commentato: “Mi dispiace dover leggere questo perché lei era un’amica in modo sincero, se pensa questo di me evidentemente non ci sentiremo più“.

“Lo penso e lo ribadisco, ci sarebbero da aggiungere altre centinaia di cose, ma questo post riassume un po’ tutto”. – Ha replicato la Ferruzzi. – “Io mi sono avvicinata a Daniele da subito perché mi aveva colpito la sua sofferenza, il dolore accomuna molto. Io ho voluto molto bene a Daniele, ma ho capito col senno di poi – una volta uscita dalla Casa – che Daniele con me ha avuto un atteggiamento da stratega. Ha fatto il suo gioco. Non mi ha mai ascoltata una volta, io ho passato nottate ad ascoltare lui, ma lui non ha mai ascoltato me una volta. Questo non è un rapporto d’amicizia, questo è un rapporto di IO IO IO IO IO. Io basta!”.

“Il rapporto fra noi è sempre stato sincero, se non lo hai capito mi dispiace“, ha chiuso Dal Moro.