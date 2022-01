Elenoire Ferruzzi ieri sera ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram in cui si è scagliata apertamente contro Valeria Marini.

“E’ avvenuto un fatto increscioso all’interno della casa del Grande Fratello”, ha esordito, entrando poi nel dettaglio: “Valeria Marini mi ha chiamato travestito, ma sa benissimo chi sono. Ci siamo conosciute ad una cena ed è stata tutto il tempo della cena a fissarmi ed a chiedermi se io ero una transessuale, perché lei non lo aveva capito in quanto io molto femminile. Mi disse anche che le unghie mi avrebbero portato malissimo perché erano ricurve e secondo una sua teoria emanano una brutta energia”.

La Ferruzzi ha poi aggiunto:

“Lei oggi al GF ha fatto il mio nome dicendo che “è un nostro amico è un travestito con le unghie molto lunghe”. Io sono una transessuale. Al giorno d’oggi esiste una terminologia esatta per definire, se vogliamo definire le persone. […] Il termine travestito è dispregiativo se usato su persone transessuali, è una cosa che mi ha dato molto fastidio: è disinformazione e non può essere detta al Grande Fratello.

Voglio delle scuse da parte della signora Marini, perché io e tutte le persone come me sappiamo cosa abbiamo passato nella vita. Io non voglio pensare che Valeria sia stata in malafede, ma io comunque voglio delle scuse. Soprattutto da un’immagine come la sua che è molto apprezzata dal mondo LGBT.

Non posso pensare che lei non sappia la differenza fra transessuale e travestito, sono indignata e non posso accettare quello che è accaduto. E’ girare il dito nella piaga nelle sofferenze altrui”.