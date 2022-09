Elenoire Ferruzzi contro Sonia Bruganelli al GFVip: la confessione nella notte

Il giorno 19 settembre 2022 è stata trasmessa in onda su Canale 5 la prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta Elenoire Ferruzzi si è vista protagonista di un confronto con Sonia Bruganelli. Nella notta è giunta la confessione della gieffina. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Un po’ di tempo fa, Elenoire Ferruzzi aveva scagliato una frecciatina nei confronti di Sonia Bruganelli pubblicando dei tweet. Tuttavia, le dichiarazioni della gieffina contro l’opinionista del reality show non sono passate di certo in osservato ad Alfonso Signorini.

Alla luce di questo, nel corso della prima puntata lo stesso conduttore ha deciso di commentare tali tweet in diretta. Queste sono state le sue parole:

Elenoire la seguivo dai tempi dei pettini. Però è la prima puntata ed è come il primo giorno di scuola. Cara Ele, qui mi trovi tra un mese, quando sarai esaurita con le unghie spezzate e avrai litigato, mi troverai qui sulla seggiolina. E io potrei essere quella che ti tiene dentro con l’immunità. Poi lei è qui e può portare un bel messaggio, per persone giovani di 15,16, 17 anni che stanno affrontando quello che ha affrontato lei da giovane. E se lei aiuterà anche solo qualcuno di loro a stare meglio allora mi toglierò il porro.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato la stessa concorrente del Grande Fratello Vip la quale ha rivelato qual’è la ragione che l’avrebbe spinta a pubblicare cattiverie contro Sonia Bruganelli.

La confessione è giunta nella notte:

Ma sì io me l’aspettavo che usciva questo. Se penso davvero tutto quello che ho scritto? Fa parte del mio personaggio nulla di che. Cioè, ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio. Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere. Erano cose vecchie scritte due anni fa vecchie. Adesso poi tirano fuori anche i reperti archeologici. No non la odio l’ho scritto perché fa parte di questa cosa, ma ripeto che è vecchia.