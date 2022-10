Elenoire Ferruzzi contro Nikita: “Porta iella, fa il malocchio”

La casa del GF Vip 7 attualmente è divisa in due fazioni: quelli a cui Nikita sta simpatica e quelli che non la sopportano. Di quest’ultimo schieramento fanno parte Wilma Goich, Elenoire Ferruzzi, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e in parte anche Pamela Prati. Ieri notte Daniele Dal Moro stava giocando con Nikita e poco dopo è andato in cucina per farsi una tisana calda e si è lievemente ustionato una mano dopo che ne ha rovesciata un po’. Elenoire Ferruzzi – che era insieme all’amico – ha subito detto: “Mettila sotto l’acqua fredda, perché l’acqua bollente ti ustiona. Questo è il malocchio amore, quella lì”.

Non contenta la performer milanese ha commentato l’episodio con Giaele De Donà, dando della porta iella a Nikita: “Sì tesoro ho visto e comunque lui si è bruciato perché questa è una porta iella“. Come se non bastasse la gieffina è andata anche da Edoardo e Antonella a lamentarsi degli atteggiamenti della coinquilina: “La cosa che mi infastidisce di più di lei è che fa di tutto per dare fastidio alle persone. Guardate che è così non l’ho notato solo io ed è la verità“.

Onestamente non capisco di cosa si lamenti Elenoire; Nikita a me pare una ragazza davvero tranquilla ed educata, una vera comodina che per adesso non ha regalato mezza dinamica, ma comunque molto pacifica. Va anche detto però che a Pechino Express la Pelizion era decisamente meno zen, quindi chi è la vera Nikita?

Elenoire: “Daniele si è bruciato perché quella (Nikita) è una porta IELLA” Allibita… forse leggermente too much no?#gfvip — (@Lainteristaa) October 23, 2022

Elenoire Ferruzzi contro Nikita: “Si butta addosso a tutti”.

Non solo discorsi folli sulla iella, Elenoire Ferruzzi ieri ha dichiarato che se Antonino Spinalbese si dimostrasse più aperto con Nikita, lei si getterebbe tra le sue braccia:”C’è Nikita addosso a George? E te pareva, dimmi a chi non è addosso, c’è qualcuno che non si butta addosso? Anche alle porte. A te per adesso no Antoino, ma perché non ha potuto. Altrimenti ce l’avevi già qui adesso“.

