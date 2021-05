Un amico della performer ha raccontato come sta adesso.

Due mesi fa il ricovero di Elenoire Ferruzzi e la terapia intensiva, poi le condizioni sono peggiorate e tutti abbiamo temuto il peggio. Adesso per fortuna sono arrivate delle buone notizie. Oggi uno dei migliori amici della performer milanese ha rivelato che Elenoire Ferruzzi non è più in pericolo di vita e che i suoi polmoni si sono ripresi quasi del tutto.

“Sò che tanti aspettavate notizie, ma c’erano state troppe cattiverie quando il calvario è iniziato, ormai 2 mesi fa, e per volontà di sua mamma ho rispettato il silenzio come giusto sia.

Ma per sua volontà posso ora finalmente dirvi che dopo così tanto tempo la bambolona è fuori pericolo di vita! Nelle ultime settimane le sue condizioni erano già migliorate, i suoi polmoni si sono ripresi quasi del tutto. Ha passato e sta passando un esperienza allucinante, da che non aveva speranze di sopravvivenza a essersi ripresa.

I medici dell’Ospedale Sacco di Milano sono a dir poco degli angeli, dei guerrieri, ed hanno fatto e continuano a fare di tutto per lei. È diventata la mascotte del reparto. Ragazzi i suoi valori migliorano di giorno in giorno, l’hanno svegliata, ha ancora un sondino e quindi fatica a parlare, la strada in ospedale è ancora lunga ma ne uscirà. La cosa che più importa è questa.

Con la speranza che quando varcherà le porte di quell’ospedale , saremo noi, tutti noi che le vogliamo bene, a farla ridere, ne avrà bisogno lei stavolta“.

Adesso aspettiamo di risentirla con il suo iconico: “Schifosi!”

La reazione dei fan di Elenoire Ferruzzi.

elenoire ferruzzi non è più in pericolo di vita, finalmente buone notizie 😭💜 — Robic the Escapist (@Robic_Escapist) May 15, 2021

Svegliata con la notizia che Elenoire Ferruzzi sta molto meglio che bello finalmente 🤧🤧🤧 — isobel🪐 (@sehnsuchtigvv) May 15, 2021