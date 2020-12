Niente da fare per Elenoire?

Lo scorso 2 dicembre Dagospia ha annunciato l’arrivo di Elenoire Ferruzzi nella casa del GF Vip. La produzione aveva pensato per la famosa performer un’entrata come guest star.

“Grandi novità al Grande Fratello Vip, che andrà in onda, fino all’inizio di febbraio, per questo motivo nella casa più spiata d’Italia arriveranno tanti nuovi concorrenti. Oltre a Malgioglio vi anticipiamo che vedrete anche la trans Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei Signorini ha pensato ad un ruolo di “ospite speciale” simile a quello di Giacomo Urtis”.

I giorni passano, ma Alfonso non ha fatto sapere nulla di questa new entry e pare infatti che l’ingresso di Elenoire adesso sia a rischio. Giuseppe Candela ha svelato che qualcuno non avrebbe voluto la Ferruzzi nel reality di Canale 5.

“Vi avevamo comunicato l’ipotesi dell’arrivo nella casa del Grande Fratello Vip della performer transessuale Elenoire Ferruzzi. A Cologno Monzese gira voce che qualcuno avrebbe espresso molti dubbi su questa possibilità e all’improvviso l’idea sarebbe finita in stand by. Chi non ha voluto la Ferruzzi?”.

Mi auguro che ci ripensino, perché i nuovi ingressi (soprattutto i maschietti) non creano dinamiche e nella casa c’è bisogno di un ciclone. Se non Elenoire, allora Aida Nizar o Mario Serpa (e lui mi auguro davvero che lo facciano entrare per fare una ‘sorpresona’ a Tommaso e Sonia).

