Elenoire contro Luca: “Vedrai cosa non combino, se voglio lo faccio uscire”, poi scoppia a piangere

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino al Grande Fratello Vip hanno fatto pace. Anche se prima di farla l’attrice di The Lady ha minacciato l’ex tronista di “farlo fuori” televisivamente parlando.

Parlando con le sue amiche, Elenoire ha raccontato:

“Sono andata da lui e mi ha chiesto ‘cosa vuoi?’, scusa? sono venuta da te nonostante quello che mi hai fatto e mi dici cosa voglio? Così gli ho detto ‘da questo momento in poi non mi parlare’. Vedrai che figura che gli faccio fare. Lui deve andare via da qua. E lo dirò anche in puntata eh. O vado via io o va via lui. Dirò questo lunedì. Lui deve uscire. Lui deve uscire da qua. E guarda che io se voglio lo faccio uscire. Basta”.

In serata però le cose sono cambiate e durante la notte Luca e Elenoire si sono confrontati ed hanno chiarito: “Io non riesco a fare questo gioco se non ci sei tu” ha affermato lei. “Questo gioco lo facciamo in due” la risposta di lui.

Elenoire e Luca: pace fatta? ❤️ #GFVIP https://t.co/nxCc3VvuMV — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2022

Il sospetto che lei abbia un po’ ingigantito il tutto per creare del drama c’è, soprattutto perché online è spuntato questo video in cui la Ferruzzi dice: “adesso si va avanti almeno tre puntate”. Vedremo come si evolverà la situazione.

FOTO | Per concessione di Endemol Shine Italy