Elenoire Casalegno verso la conduzione de L’Isola dei Famosi

Elenoire Casalegno sarebbe la prima in lizza per condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria che potrebbe retrocedere (di nuovo) e ricoprire il ruolo dell’opinionista.

Al momento l’unica certezza che Pier Silvio Berlusconi ci ha dato è che il reality tornerà anche il prossimo anno (anche se l’opzione di mandarlo in onda in primavera dopo sette mesi di Grande Fratello non è una buona idea). “Aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione. Noi siamo convinti che sia un formato che possa ancora dare e fare bene. In Spagna, sulla nostra Telecinco, ha ottenuto anche in questa edizione degli ottimi risultati“.

Secondo Il Messaggero la decisione di farla condurre ad Elenoire Casalegno sarebbe già stata presa. Nel dubbio, lei ha già detto sì. “Ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me, ovviamente“; parole dette anche al settimanale Chi di ritorno dall’Honduras. “Cosa dico a chi mi vedrebbe come conduttrice del programma? Che mi farebbe piacere“. Quel che è certo è che la conduttrice il prossimo 7 settembre condurrà la 66esima edizione del Festival di Castrocaro. L’Isola dei Famosi può aspettare.

Elenoire Casalegno a L’Isola dei Famosi: la difficile esperienza in Honduras

Elenoire Casalegno in un’intervista rilasciata a Chi ha raccontato la sua avventura non semplicissima in Honduras. L’inviata ha spiegato che nella repubblica dell’America centrale ha trovato 40 gradi, il 90% di umidità e una cappa di fumo dovuta agli incendi, che schermava il sole e costringeva lei e il resto dello staff ad andare in giro con le mascherine: “Come se non bastasse tolgono l’elettricità per ore e poi ci sono i mosquitos che ti devastano“. La 48enne si è detta però soddisfatta del suo lavoro e ha poi confessato che non le dispiacerebbe condurre il reality di Canale 5.