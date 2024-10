Elenoire Casalegno: Scopriamo chi è il suo nuovo fidanzato Matteo Pandini

Elenoire Casalegno, l’inviata dell’Isola dei Famosi, ha recentemente rivelato il suo nuovo fidanzato durante un’intervista a “Storie di donne al bivio” con Monica Setta. Dopo aver vissuto una relazione tossica con un narcisista patologico, Elenoire aveva deciso di rimanere single. Tuttavia, pochi mesi fa ha incontrato Matteo Pandini, un giornalista e capo ufficio stampa di un noto politico italiano, e la loro relazione si è sviluppata in modo inaspettato.

Elenoire ha raccontato che, contrariamente alle sue aspettative, l’amore è tornato nella sua vita grazie a un semplice scambio di messaggi riguardo al calcio, una passione che entrambi condividono. La showgirl ha espresso come il rapporto con Matteo abbia preso piede proprio nel momento in cui non cercava attivamente un compagno e ha apprezzato la sua natura positiva e gioiosa.

“Quando ci siamo incontrati, mi ha colpito il suo essere una persona per bene, una qualità oggi rara”, ha dichiarato Elenoire. La quotidianità, secondo lei, è importante in una relazione, e il divertirsi insieme è uno degli aspetti essenziali. “Un compagno deve essere anche un amico con il quale confidarsi”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della fiducia e del dialogo nel loro legame.

Elenoire ha anche rivelato di essere diventata diffidente a causa delle sue esperienze passate, ma sta cercando di superare questa barriera con Matteo. Della loro relazione ha affermato: “Stiamo insieme da pochi mesi”, suggerendo che stanno ancora conoscendosi meglio.

In merito all’identità del fidanzato, Elenoire ha confermato solo il nome. Tuttavia, un sito di gossip ha svelato che Matteo Pandini è il portavoce e capo ufficio stampa del Vicepremier Salvini. Nonostante la sua posizione politica, i legami di Matteo con questo mondo non sembrano essere stati determinanti per conquistare il cuore di Elenoire.

La conduttrice ha un passato significativo, inclusa una storia con Dj Ringo e la nascita di una figlia, Swami. Ora, grazie a questo nuovo amore, sembra aver trovato un nuovo equilibrio e felicità.