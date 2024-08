Elenoire Casalegno: “Io vittima di un narcisista patologico”

Elenoire Casalegno probabilmente sarà la prossima conduttrice de L’Isola dei Famosi (i rumor vogliono questo, anche se i giornalisti spingono per un’altra scelta) e fra le pagine de Il Messaggero si è aperta confessando di essere stata vittima di un manipolatore narcisista patologico. Una patologia che purtroppo è più comune di quanto si creda e che può toccare le vittime sotto ogni aspetto: sentimentale, amicale, lavorativo..

“Ho incontrato una di quelle persone che vengono definite narcisisti patologici, molto brave a manipolare gli altri. Di buono c’è che è come un vaccino: una volta che hai avuto a che fare con uno di loro non te ne capiterà mai più un altro. Lo riconosci da lontano. E non c’è bisogno del richiamo”.