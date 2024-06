Elenoire Casalegno in difficoltà a L’Isola, tensione fuori campo: “Non dirlo”

Ci voleva la semifinale per mettere un po’ di pepe a questa edizione de L’Isola dei Famosi. Ieri sera Matilde Brandi ha sbroccato contro Edoardo Stoppa e la produzione dopo che ha avuto un “incidente” durante il gioco dell’orologio onduregno. In seguito ad un problema con la parte superiore del costume, la naufraga è stata rassicurata da Elenoire Casalegno, ma nonostante tutto pochi istanti dopo ha mollato la presa: “Ragazzi basta io mollo, non è per cattiveria, ma si vede tutto qui“.

Elenoire Casalegno in difficoltà durante lo sfogo di Matilde.

L’inviata ha chiesto aiuto alla produzione: “Allora, io chiedo cortesemente se possiamo dare subito una maglietta a Matilde per la seconda manche del gioco. Questa è stata vinta da Alvina, che è riuscita ad abbattere il totem. Ma tu stai tranquilla Matilde, perché ci sono altre manche. Se vinci questa manche hai pareggiato. Non hai mai mollato e non puoi farlo adesso“.

Matilde però non ha voluto sentire ragioni e fuori campo ha detto:”No, io ho mollato, perché avevo il sen0 fuori. Ma non hai visto che stavo con le te**e che si vedevano?!”

Elenoire Casalegno ha chiesto alla concorrente di stare attenta ai toni (nuova linea editoriale confirmed): “Ho capito, ma è meglio dire décolleté Matilde! Adesso vedrai che ti arriverà una maglietta e potremo andare avanti. Indosserai la maglietta e non ci sarà più il problema di prima. No, non puoi dirmi che non ce la fai, sei in semifinale Matilde. Non puoi dire ora che non ce la fai. No! Ma io non ci arrivo mica alla finale ragazzi. Qui altro che applausi, mi ci vuole lo psicologo“. La Brandi però ha continuato a sbuffare: “Ho capito, ma io non lo faccio più“.

Vladimir Luxuria è dovuta intervenire per far calmare Matilde: “Matilde aspetta, volevo parlarti io. Stai tranquilla, quello di prima è stato un incidente che può capitare. Non ci sono problemi per quella cosa, davvero, tranquillizzati e torniamo a giocare. Tranquilla“.

A Matilde era quasi venuta fuori la giugulare…