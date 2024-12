Elenoire Casalegno e sua figlia Swami: “Mi chiamavano pazza”

Oggi, Elenoire Casalegno è stata ospite della trasmissione “La Volta Buona” condotta da Caterina Balivo. Durante l’intervista, la showgirl ha discusso della sua esperienza di madre e del suo rapporto con la bellezza e l’autoconsapevolezza. Casalegno, reduce dal suo ruolo a “L’Isola dei Famosi”, ha rivelato di aver iniziato la sua carriera come modella e di aver affrontato la maternità a soli 23 anni, una scelta considerata “pazza” da molti. Tuttavia, ha affermato di aver desiderato fortemente di diventare madre e che rifarebbe la stessa scelta.

Elenoire ha parlato della sua relazione con la figlia Swami, oggi venticinquenne, ammettendo che durante gli anni ha commesso degli errori nel suo ruolo di madre, mostrando però un forte attaccamento e una gioia nel loro legame. Ha descritto come, crescendo insieme a Swami, sia passata da una figura materna molto severa a una consapevolezza più profonda del loro rapporto, sottolineando che oggi la figlia è educata e non si ribella.

La presentatrice ha anche approfondito la questione dell’immagine di sé. Casalegno ha confessato di non essersi piaciuta da giovane, un pensiero ricorrente tra le adolescenti, e ora, con l’invecchiamento, ha sviluppato una maggiore accettazione di se stessa. Ha sensazioni contrastanti, ma ha espresso un certo orgoglio e apprezzamento per chi è diventata nel tempo.

Un altro tema trattato è stato quello della vita personale di Elenoire, in particolare la sua situazione amorosa. Ha confermato di avere un nuovo fidanzato, Matteo Pandini, un noto giornalista, specificando che non è particolarmente attratta dall’idea di un “toy boy”. I due si sono conosciuti anche grazie alla passione comune per il calcio, essendo entrambi tifosi dell’Inter.

In sintesi, l’intervista ha messo in luce non solo il percorso personale e professionale di Elenoire, ma anche la sua evoluzione come madre e come donna, affrontando le sfide della maternità e della propria immagine.