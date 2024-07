Elenoire Casalegno conduttrice de L’Isola dopo Vladimir: “Mi piacerebbe”

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha avuto diversi problemi (in primis il cast) e gli ascolti ne hanno risentito. Le critiche sono arrivate da parte del pubblico, degli esperti di tv e anche da Pier Silvio Berlusconi, che si è detto ‘non soddisfatto’. Di sicuro non hanno colpe la conduttrice del programma e l’inviata, Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno infatti se la sono cavata bene.

Elenoire Casalegno in un’intervista rilasciata a Chi ha raccontato la sua avventura non semplicissima in Honduras. L’inviata ha spiegato che nella repubblica dell’America centrale ha trovato 40 gradi, il 90% di umidità e una cappa di fumo dovuta agli incendi, che schermava il sole e costringeva lei e il resto dello staff ad andare in giro con le mascherine: “Come se non bastasse tolgono l’elettricità per ore e poi ci sono i mosquitos che ti devastano“. La 48enne si è detta però soddisfatta del suo lavoro e ha poi confessato che non le dispiacerebbe condurre il reality di Canale 5 (che però potrebbe fermarsi per un anno).

“I pareri positivi da parte di critica e pubblico? Ne sono contenta. – si legge sul nuovo numero del settimanale Chi – Non vivo dei commenti altrui, ma un riconoscimento non mi dispiace, so quanto mi è costato, non stavo in uno studio con sgabello e aria condizionata. Cosa dico a chi mi vedrebbe come conduttrice del programma? Che mi farebbe piacere.

Se sono stata sottovalutata in passato? Sincera? Spesso non mi è stato dato quello che magari dal punto di vista professionale meritavo. Per tanti fattori, certo. Devo per esempio ammettere che da ragazza non ero particolarmente diplomatica. E poi sono una nata libera, cresciuta libera e che morirà libera. Spesso mi devo scordare il consenso”.