Tommaso Zorzi qualche giorno fa, commentando la chiusura televisiva de Il Punto Z, ha specificato che era stato lui a voler chiudere il programma per dedicarsi ad altro, rimanendo però con l’appuntamento settimanale su MediasetPlay: “Sono stato io a voler interrompere il progetto perché mi devo impegnare su una cosa molto più grossa“.

Questa cosa “molto più grossa” secondo quanto scritto da TvBlog la scorsa settimana avrebbe dovuto essere “un numero zero la cui registrazione è prevista alla fine del mese in corso”, ma ora – sempre TvBlog – ha specificato che questo fantomatico programma di Italia 1 sarà affidato ad Elenoire Casalegno.

“Secondo quanto apprendiamo lo stop non sarà per il programma in questione, sul quale l’azienda fondata da Silvio Berlusconi crede, ma il cambio riguarda solo la sua conduzione. Il numero zero verrà quindi prodotto ma senza Tommaso Zorzi e secondo quanto apprendiamo il padrone di casa, anzi la padrona di casa di questo nuovo programma sarà Elenoire Casalegno“.

Fuori Tommaso Zorzi, dentro Elenoire Casalegno: le novità anticipate da TvBlog

🔴 Sarà #ElenoireCasalegno la conduttrice del numero zero inizialmente destinato a #TommasoZorzi. Si tratta di una trasmissione d’attualità con inchieste giornalistiche destinate a un pubblico giovane. La messa in onda è prevista in autunno in prima serata su #Italia1 (@tvblogit) — cheTVfa.it (@cheTVfa) May 25, 2021

Al momento non sappiamo di cosa si tratta né se Tommaso Zorzi ha in cantiere un altro programma sulle reti Mediaset, quel che è certo è che Elenoire Casalegno in tv manca come l’aria e dopo essersi fatta scippare da sotto il naso il ruolo da inviata a L’Isola dei Famosi (ruolo affidato poi a Massimiliano Rosolino, rendiamocene conto), ora tornerà su Italia 1 con un programma nuovo di zecca.

Non vedo l’ora.