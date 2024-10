Elenco dei voli in ritardo o cancellati

È previsto uno sciopero dei voli per venerdì 11 ottobre, durante il quale il personale di Techno Sky, parte del gruppo Enav, si asterrà dal lavoro dalle 13:00 alle 17:00. L’agitazione coinvolge i lavoratori iscritti ai sindacati Filt-Cgil, Uilt-Uil e Rsu, che protestano riguardo a condizioni lavorative, rinnovi contrattuali e investimenti tecnologici. Anche l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo subisce un’interruzione a causa di uno sciopero di parte del personale Enav, che avverrà nelle stesse fasce orarie.

Questa astensione dal lavoro avrà un impatto significativo sull’operatività degli aeroporti interessati, tra cui Milano Linate, Palermo, Bari e Brindisi, comportando cancellazioni e ritardi nei voli. Nonostante la durata dello sciopero, di sole 4 ore, si prevede che le conseguenze si propagheranno, interrompendo diverse rotte.

Durante gli scioperi, l’Enac stabilisce fasce orarie di tutela in cui i voli devono essere comunque effettuati, precisamente tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00. Sono inoltre garantiti alcuni voli specifici, inclusi quelli di Stato, miltari ed umanitari, oltre ai voli che collegano le isole italiane con un’unica frequenza giornaliera. Vengono garantiti anche gli arrivi dei voli nazionali già in volo all’inizio dello sciopero e le partenze dei voli programmati in orari precedenti all’astensione, nonché i collegamenti intercontinentali e i sorvoli dello spazio aereo italiano.

Per i passeggeri, è consigliato monitorare lo stato del proprio volo tramite il sito dell’aeroporto di partenza o della compagnia aerea. Diverse compagnie, incluse Ryanair, Easyjet e Volotea, informeranno gli utenti riguardo a eventuali cancellazioni o spostamenti, utilizzando email, SMS o applicazioni dedicate. Gli aggiornamenti sui voli di Ita Airways possono essere consultati sul sito ufficiale della compagnia.

In conclusione, questa protesta del personale Techno Sky e di parte del personale Enav mette in luce le problematiche legate alla loro condizione lavorativa e al desiderio di un miglioramento delle condizioni generali.