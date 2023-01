Elena Sofia Ricci: "Torno con 'Che Dio ci aiuti' ma passo testimone alla Chillemi"

Elena Sofia Ricci torna a vestire i panni di Suor Angela in che ‘Che Dio ci aiuti’, la fiction di Rai1 giunta alla sua settima edizione e che vedrà l’uscita di scena dell’attrice che passerà il testimone alla collega Francesca Chillemi, con lei sin dalla prima stagione nei panni di Azzurra. Una scelta non facile per Elena Sofia Ricci: “Amo Suor Angela, le avevo dato il nome di mia nonna”, aveva scritto su Intragram prima della conferenza stampa della fiction nella sede Rai di viale Mazzini. Una scelta che però l’attrice ha voluto fare per tornare al suo primo grande amore: il teatro. “Il teatro è da dove vengo, è la mia passione – racconta la Ricci in conferenza stampa – l’ho dovuto abbandonare per un po’ perché avevo le figlie piccole ma ora sento il bisogno di cambiare. Passo quindi con grande gioia il testimone a Francesca Chillemi, un’attrice che è cresciuta in maniera straordinaria”.

La fiction, che torna sulla rete ammiraglia Rai dal 12 gennaio in prime time, darà quindi più spazio alle vicende di Azzurra. “In questa serie c’è una attenzione molto forte al ‘femminile’ – aggiunge la Ricci – in una televisione che ha dato molto spazio agli uomini trovare così tante possibilità di interpretare ruoli di donne e ragazze è stato per noi molto importante. Oltre alla commedia e al dramma umano in questa serie viene trattato in maniera meravigliosamente umana l’aspetto spirituale. ‘Che Dio ci aiuti’ per il pubblico è stato, soprattutto in questi ultimi tre anni molto difficili, un po’ un ansiolitico”.

In questa stagione Suor Angela mancherà per un po’: “Suor Angela viene da un passato nero e viene rispedita in carcere e quindi torna da dove è venuta – svela la protagonista – Suor Angela è un ex detenuta per rapina a mano armata ed è lì in carcere che ha avuto ‘la chiamata’. E nel carcere aiuterà le donne con i bambini per cui il pubblico potrà vedere Suor Angela calata in una realtà diversa che è quella del carcere femminile”.

“Questa serie mi ha scaldato il cuore – prosegue la Chillemi – questo passaggio di consegne è avvenuto in maniera naturale, non prendo nessun carrozzone in mano. In questi anni sono cresciuta tantissimo sia dal punto di vista umano che professionale e per questo ringrazio molto Elena (Sofia Ricci, ndr)”. Ad affiancare Azzurra (Francesca Chillemi) ci sarà come sempre suor Costanza (Valeria Fabrizi). Il protagonista maschile Pierpaolo Spollon, sempre nei panni di Emiliano Stiffi.

Tra le new entry nel convento di ‘Che Dio ci aiuti 7’, diretta da Francesco Vicario e prodotta da Luca e Matilde Bernabei di Lux Vide (Gruppo Fremantle) con Rai Fiction, c’è Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri. Stessa città, stesso convento, ma tante novità: in questa nuova stagione di ‘Che Dio ci Aiuti’, Suor Angela sarà costretta ad allontanarsi temporaneamente dal convento degli Angeli Custodi, lasciando un vuoto nel cuore di Azzurra. Ma la novizia, che farà di tutto per farla tornare, ha il suo bel da fare al convento, affollato più che mai.

“Dopo 12 anni di produzione e 132 episodi – sottolinea la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati – possiamo dire senza dubbio che questa è una serie di qualità. Tra le tante bellezze, compreso il cast, c’è il fatto che noi parliamo di una famiglia nuova, allargata attraverso il convento, con le suore. E nonostante sia una grande favola questa serie è calata completamente nella vita reale e concreta proponendo un nuovo modello di famiglia, inusuale, dove nessuno ha delle colpe”, conclude.

(di Alisa Toaff)