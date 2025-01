Elena Sofia Ricci nel ruolo di Giulia Spizzichino: La testimonianza della Shoah in ‘La farfalla impazzita’

Nel film “La farfalla impazzita”, Elena Sofia Ricci interpreta Giulia Spizzichino, testimone della Shoah che ha perso 26 familiari nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Giulia, nata nel 1926 e di origine ebraica, riesce a sopravvivere alla Seconda guerra mondiale, ma la sua vita cambia radicalmente nel 1994, quando decide di testimoniare contro Erich Priebke, un agente della Gestapo che viveva in Argentina. Dopo aver raccontato la sua storia e il terribile evento, diventa una figura chiave nel processo per la sua estradizione in Italia.

Il film, trasmesso il 29 gennaio su Rai 1, è basato sull’omonimo libro scritto da Spizzichino e Roberto Ricciardi. Priebke, che era stato intervistato da una televisione statunitense e aveva ammesso di aver eseguito ordini mortali, viene estradato in Italia grazie anche alla testimonianza di Giulia. La storia narra il coraggio di Spizzichino che, dopo aver riconosciuto la madre in un filmato dell’epoca, decide di collaborare con le autorità italiane. Inizia così il suo viaggio in Argentina, dove la sua testimonianza diventa fondamentale per la giustizia.

Elena Sofia Ricci, parlando del suo ruolo, sottolinea la responsabilità di rappresentare una donna che ha pagato un alto prezzo durante l’Olocausto. “Interpretare Giulia è stata una grande responsabilità”, afferma, evidenziando la lotta per la giustizia e le vittime dell’orrore della Shoah. La sua interpretazione cerca di trasmettere l’importanza della memoria e della giustizia in ogni tempo e luogo.