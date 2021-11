Elena Santarelli è stata tra le conduttrici della nuova edizione de Le Iene. Durante la puntata che ha presentato in coppia con Nicola Savino la Santarelli si è sottoposta al gioco in cui doveva rispondere alle domande su una serie di personaggi. Quando è stata la volta di Soleil Sorge, Elena ha ricordato il loro scontro social ed ha anche lanciato una shade davvero pungente.

“Non ci siamo mai conosciute di persona. E non la seguo sui social. Cosa penso di chi la segue? Se la seguono piacerà a qualcuno. Che voto le do come professionista? Professionista di cosa? E no, non ho mai provato invidia per lei, lei invece credo di sì. In passato ha avuto da ridere su di me, ha litigato da sola. Io ho detto che l’unico Soleil che conoscevo era il Cirque. Come la definisco? Un po’ nervosetta”.

Elena Santarelli vs Soleil: la catfight.

Un anno fa il giornalista Alberto Dandolo ha attaccato Soleil in un post Instagram e tra i tanti commenti c’era anche quello di Elena Santarelli: “Mi preoccupano di più quelli che la seguono“.

La gieffina – ovviamente – non ha fatto finta di nulla ed ha attaccato duramente la Santarelli: “Ma il vero pericolo sono loro. Mi hanno mandato questi screen di commenti sotto il post del soggetto di cui vi parlavo ieri. Queste ‘donne’ sono ‘personaggi pubblici’, purtroppo. Le do del lei perché non la conosco e ha anche una certa età, ormai, perciò evito di andare oltre coi miei pensieri sulla sua persona. Ma dovrebbe seriamente rivalutare le sue priorità. Magari se dedicasse più tempo alla proprio felicità, anziché agire da hater invidiosa e frustrata, ma soprattutto ignorante, anche la sua carriera tornerebbe ad avere un senso senza tutta questa disperazione. Ma soprattutto non dovreste ridurvi a preoccuparvi di chi mi segue, tanto voi i follower li comprate. In bocca al lupo, vi auguro gioia e serenità”.

Soleil dice che Elena Santarelli è invidiosa e che è ignorante.

AHAHAHAHAHAHA CREDICI. pic.twitter.com/JtbEve1rJY — Karmen. (@njennasmeh) April 2, 2020